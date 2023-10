Condividi subito la notizia

Prosegue anche in autunno la programmazione dell’Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto. Sabato 7 ottobre appuntamento con la terza edizione della Festa della Sita. Nata per celebrare e gustare i frutti appena raccolti del melograno, trae spunto da “Sita” (melagrana in dialetto salentino), primo album solista della cantante e musicista Alessia Tondo (Ipe Ipe Music). Il tema di quest’anno sarà “Liberi desideri“. Alle 18:30 si partirà con l’accensione del braciere “Mamma fuoco” mentre Alessia Tondo condurrà il piccolo rito “il cerchio dei desideri”. A seguire la cantante racconterà del cd nato come un personale rito di autoguarigione e presenterà il progetto “Minutilla”. Dai Sud Sound System a Ludovico Einaudi il percorso di Alessia è costellato da incontri eccellenti. La sua ricerca personale l’ha portata a Sita, primo lavoro da solista (Premio Loano Giovani 2021) voce, chitarra, tamburi e loop machine a creare un gioco di controcanti e sussurri. Un progetto intimo ma al tempo stesso universale, magico e profondo, in cui la cultura popolare è personalizzata e trasfigurata in chiave visionaria. Sita svela un volto misterico e terapeutico della musica popolare come una forma di esorcismo contro i cattivi pensieri, un rito di guarigione catartico che si compie ogni volta attraverso il concerto. Brani originali che riprendono i modi della tradizione e li trasfigurano in una sorta di camerismo che ha l’eleganza della musica colta e l’emozione di quella popolare. Alle 21:30 il djset di Ashèblasta (Roberto Chiga) regalerà sonorità world, funky, hip hop e world beat, tutte da ballare. I vialetti de Lu Mbroia saranno impreziositi dalle creazioni di artigiane e artiste del territorio.

Domenica 8 ottobre (ore 15:30), dopo un pranzo all’ombra degli ulivi, il pomeriggio proseguirà con un Jam Italiana anni ’60! con Mino de Santis, Andrea Baccassino, Serena Spedicato, Gaetano Cortese e altri ospiti. Prima di live e spettacoli sarà possibile degustare primi e secondi piatti, insalatone, verdure, dolci e frutta, sorseggiando birre e il vino delle Cantine Duca Carlo Guarini di Scorrano.

lumbroia@massimodonno.it – 3381200398

