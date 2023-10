Condividi subito la notizia

La Pandemia ha preso tutti di sorpresa, e ha interrotto la vita quotidiana, i rapporti di lavoro e interpersonali: la tecnologia e la rete globale hanno permesso di ridurre le distanze e di iniziare a riflettere su ciò che stava succedendo anche al di là degli aspetti puramente sanitari. In questo contesto, una rete ricercatori argentini e italiani ha iniziato a riflettere su cosa stesse succedendo e di come stesse cambiando il mondo quotidiano. È nato un gruppo di ricerca che ha dato vita a uno studio che ha coinvolto diversi settori disciplinari: dalla fisica all’ingegneria, dalla matematica all’informatica, dalla chimica alla medicina e alla pedagogia fino alla giurisprudenza. Le esperienze e i contributi dei vari ricercatori sono stati raccolti in un libro coordinato da Marco Mauricio Cordoba, decano dell’Università Interamericana. Il volume, dal titolo “Crisi pandemica e suo impatto sul sistema socio-giuridico-economico e culturale delle Nazioni” (Editoriale Scientifica, Napoli), ha visto il contributo di ricercatori di vari Atenei, tra cui l’Università degli studi della Basilicata (con i proff. Guido Masiello e Carmine Serio), l’Università Abierta Interamericana (con la partecipazione di un gruppo coordinato da Lucila Ines Cordoba ed Irene Coppola – Università degli Studi di Salerno). I contributi hanno fornito un’analisi attenta e profonda della situazione di stress a livello globale in seguito, e a causa, della crisi pandemica da Covid-19, nonché sullo studio di meccanismi di svolta o di soluzione delle criticità ambientali, sociali ed economiche. Di questo si parlerà nel convegno “Ambiente, Covid-19 e long Covid-19: approccio interdisciplinare per l’analisi delle ricadute su salute, organizzazione del lavoro, sistema socio-giuridico-economico” organizzato dall’Unibas per presentare le esperienze e i risultati delle ricerche. Il meeting si svolgerà a Potenza, martedì 10 ottobre 2023, nell’Aula magna del Campus di Macchia Romana (ore 8.30), per condividere risultati, metodologie e aprire spunti di riflessione e discussione. Elemento di coesione del workshop è l’interdisciplinarità, che consente alla ricerca e alla scienza, in genere, di poter produrre i migliori risultati per il progresso e per la qualità di vita: “Dalla pandemia – ha spiegato il prof. Carmine Serio – si esce cambiati e con nuovi insegnamenti per la vita futura, e se i comportamenti identificano le persone, questo incontro di studio interdisciplinare appare più che mai fondamentale per la ricerca e indispensabile per l’essenza profonda dei rapporti tra esseri umani, stretti in una lotta impari contro un virus che ha tolto il respiro alla Terra”.

Hits: 0