Accogliendo le segnalazioni di decine di cittadini e turisti, il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, si è impegnato personalmente per la messa in sicurezza di un marciapiedi all’incrocio tra le vie Lanera e Castello, in prossimità dell’ex sede dell’Acquedotto. Da mesi ormai, si segnalava che il marciapiedi nella parte interna del curvone peraltro in forte pendenza, era particolarmente scivoloso causando la caduta di diversi pedoni, quasi tutti anziani. Un problema serio, che ha richiesto una soluzione d’urgenza. Quindi, il sindaco ha interloquito con gli uffici per capire come agevolare la discesa, in un punto dove peraltro i marciapiedi sono stati riqualificati da pochi anni, quindi sono integri. Si è optato per l’installazione di un corrimano, che copre l’intero raggio della curva, proprio dove il marciapiedi è più in pendenza. Così, ora chi percorre quel tratto potrà avere un appiglio stabile. «Sono ancora tanti i punti critici per i pedoni in città -ha commentato il sindaco Bennardi- cercheremo di intervenire dove è necessario per la messa in sicurezza. Ringrazio gli uffici comunali per la disponibilità e la solerzia, nel trovare la soluzione migliore e metterla in pratica».

Matera, 6 ottobre 2023

