Condividi subito la notizia

Anche Martina Franca sarà una delle città italiane protagoniste della XXIX Edizione della Festa della Musica, che quest’anno avrà come tema la denominazione di “Vivi la vita”.

Grazie all’impegno della Pro Loco di Martina Franca, del gruppo Ho.Re.Ca-Martina Franca, dell’Associazione “Zingari in Viaggio” e di altre realtà associative, con il patrocinio del Comune di Martina, per il tramite degli Assessorati alle Attività Culturali e Spettacolo, Turismo e Marketing Territoriale e Attività Produttive, numerose iniziative dal 21 al 25 giugno renderanno la città pullulante di manifestazioni musicali dedicate a grandi e piccoli.

I singoli appuntamenti sono reperibili sul sito del MiBact al seguente link https://www.festadellamusica.beniculturali.it/index.php/profilo-della-citta/1680-martina-franca o sulle pagine social degli enti organizzatori e sulle brochure diffuse in città.

«Saranno cinque giorni intensi che la nostra città vivrà nel segno della musica. La Festa della Musica, iniziativa che si terrà su tutto il territorio nazionale è anche un’occasione per favorire lo sviluppo culturale, turistico e produttivo, tre aspetti che da un anno, come Amministrazione, stiamo cercando di tenere saldi perché li riteniamo trasversali e altamente proficui per il benessere dell’intera comunità» hanno sottolineano gli Assessori Carlo Dilonardo, Vincenzo Angelini e Roberto Ruggieri.

La Festa della Musica si svolgerà a Martina per la prima volta a seguito dell’adesione al circuito nazionale delle Città Partners della Festa della Musica – una rete di oltre 700 – da parte del Comune di Martina, con delibera di Giunta del 20 aprile scorso (n. 202).

In Italia quella del 2023 sarà la 29^ edizione. E’ stata istituita dal Ministero della Cultura in collaborazione con la Rappresentanza Italiana della Commissione Europea nonché dall’Associazione italiana per la Promozione della Festa della Musica. Mentre in Europa è nata il 21 giugno (giorno del solstizio d’estate) del 1982 per iniziativa del Ministero della Cultura. Dal 1985, Anno Europeo della Musica, la Festa della Musica si svolge in Europa e nel mondo ed è diventata un vero fenomeno sociale in considerazione dell’importanza della musica come linguaggio universale. Dal 1995, Barcellona, Berlino, Bruxelles, Budapest, Napoli, Parigi, Praga, Roma, Senigallia sono le città fondatrici dell’Associazione Europea Festa della musica.

L’evento rappresenta per Martina Franca un momento di aggregazione sociale, dove tutte le risorse musicali e culturali avranno la possibilità di esibirsi di fronte ad un pubblico che sarà sicuramente felice di apprezzare i talenti del territorio.

Hits: 1