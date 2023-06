Condividi subito la notizia

“In Basilicata quest’anno la Giornata del 21 Giugno, “Festa Internazionale della Musica”, segna un momento storico di rilevanza nazionale, con l’esordio e la consegna della prima edizione del “Premio Musicale di Parità”, iniziativa ideata e studiata da Antonietta Tummolo, a cui va il nostro sincero plauso. Iniziativa che abbiamo accolto nella nostra programmazione d’Ufficio con interesse, visto la felice intuizione e lungimiranza”. Lo dichiarano la Consigliera regionale effettiva di parità, Ivana Pipponzi, e la Consigliera supplente Rossana Mignoli.

“La giornata celebra la Musica in tutte le sue forme e stili. Il tema 2023 è “vivi la vita”, e vuole mettere in evidenza, oltre che il valore culturale e sociale della Musica, l’importanza del rispetto dell’ambiente e della sicurezza post concerto.

Il Premio – continuano le Consigliere – è frutto del Protocollo d’Intesa sottoscritto con l’Orchestra Sinfonica della Basilicata OS131 nel nome del presidente Pasquale Scavone, auspico “viva-mente”, che possa diventare stabile negli anni e rappresentare per la Basilicata il continuo ed incessante impegno nella promozione della cultura di parità di genere. Non potevamo escludere la Musica, uno dei più potenti messaggeri culturali, e l’Orchestra in particolare che di per sé è un’espressione plurale ed inclusiva che non prevede stereotipi o discriminazioni di sorta e dove trionfa il talento e la professionalità in una sola voce: la Musica.

Sarà Corleto Perticara, dove la Festa Internazionale della Musica sarà celebrata con il Concerto della OS131, a coronare questo sogno in cui abbiamo creduto ed in cui ha creduto con noi in modo fattivo e fondamentale, e colgo l’occasione per ringraziarla vivamente, la consigliera regionale e presidente della Commissione Cultura, Dina Sileo, che ha presentato una proposta di legge affinché il premio venga istituzionalizzato”.

