Condividi subito la notizia

“La Guardia di Finanza svolge un delicato ruolo di prevenzione e di contrasto dei reati finanziari, a presidio della legalità ed a tutela della trasparenza della pubblica amministrazione e dell’ordinato svolgimento delle attività economiche. In occasione del 249° anniversario della fondazione di questo Corpo speciale di Polizia, rivolgo un affettuoso augurio di buon lavoro alle donne e agli uomini della Guardia di Finanza che quotidianamente, con professionalità e impegno, operano sul nostro territorio e all’estero portando alta la bandiera della Repubblica italiana. Tutti ci auguriamo che gli ingenti investimenti del PNRR portino lavoro e sviluppo in una comunità che è stata messa a dura prova dagli anni della pandemia e dalle conseguenze della guerra in Ucraina, ma il successo di questi investimenti dipende, oltre che dall’efficienza e dalla capacità di programmazione e di gestione della pubblica amministrazione, anche dalla qualità e dall’efficacia dei controlli di legalità assicurati dalle forze dell’ordine e dalla Guardia di Finanza in particolare, istituzione con la quale la Regione Basilicata ha siglato a suo tempo un protocollo d’intesa proprio per la prevenzione di illeciti con le risorse del PNRR. Siamo certi che questa collaborazione porterà i suoi frutti, nell’interesse dei cittadini lucani. Alla Guardia di Finanza rinnovo l’augurio di buon lavoro”.

È quanto ha dichiarato il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in occasione del 249° anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza.

Ufficio Stampa della Giunta regionale

Hits: 3