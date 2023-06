Condividi subito la notizia

Giovedì 22 giungo, alle 17.30, l’Antico Granaio di Roseto Capo Spulico, sito sullo splendido Lungomare degli Achei, ospiterà l’evento di presentazione del progetto “Roseto: Il Borgo delle diverse abilità”.

Grazie alle risorse connesse al Bando per il sostegno di progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria, risalente al 2018, intercettate dall’Amministrazione comunale del Comune di Roseto Capo Spulico guidato dal Sindaco Rosanna Mazzia, il borgo autentico che si affaccia sul mare Ionio, sta vivendo una stagione ricca di attività e iniziative che pongono la valorizzazione del concetto di Abilità al centro di una serie di azioni coordinate, creando un legame con territorio attraverso dei veri e propri “Innesti di comunità” nel tessuto cittadino.

L’idea alla base del progetto è la valorizzazione delle diverse abilità e delle abilità diverse, presenti nel territorio comunale di Roseto Capo Spulico, attraverso una strategia locale che coniughi importanti azioni di recupero e rigenerazione urbana, in chiave inclusiva, di strutture del centro storico e azioni immateriali finalizzate potenziamento del saper fare locale.

Il concetto di “diversa abilità” assume dunque una doppia e sinergica accezione che caratterizza l’intera azione progettuale: da un lato si intende abilitare spazi e servizi presenti nel territorio comunale per potenziare la sua naturale propensione di un borgo-destinazione, operando su quegli aspetti dell’accessibilità e dell’Universal Design, che permettano di ospitare anche le persone con esigenze speciali, dall’altro lato il progetto si pone come obiettivo quello di abilitare la comunità locale al fine di sostenere la nascita e l’avvio di nuove attività di impresa locale non solo nel campo dell’accoglienza e del turismo ma in un contesto di ampio raggio, sempre valorizzando la diversità di capacità professionali e umane presenti e sostenendo la vivacità del tessuto sociale locale.

Il progetto Roseto: Il Borgo delle diverse abilità, giunto nel cuore della prima fase, sarà presentato alla comunità rosetana e al territorio calabrese con un evento che racconterà l’evoluzione delle diverse attività in corso. In particolare le progettualità di natura architettonica e urbanistica che potenzieranno la capacità turistica rosetana in chiave inclusiva e gli esiti dei laboratori “Scenario Fertile” di Roseto, grazie al quale sono stati concepiti ben 10 progetti imprenditoriali strategici. In ultimo si illustreranno gli scenari legati al paniere di progettualità denominato “Innesti di comunità” di cui Roseto Capo Spulico sarà teatro.

Interverranno Rosanna Mazzia, sindaco di Roseto Capo Spulico, Gianluca di Lonardo, di Borghi Autentici D’Italia, Alberto Giammaruco e Lea Sodano di Città fertile, Daniela Cadeddu di Bottega Filosofica, Mariella Stella di Netural Coop, Giovanni Marangi, Rup del Progetto e i progettisti del contesto architettonico Arturo Veltri, Marianna Ferrara e Madlene Aloise.

