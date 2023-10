Condividi subito la notizia

di Michele Selvaggi

Parte il progetto Nazionale Epli/Soet, IL CAMMINO DEI TEMPLARI e, grazie all’impegno dell’artista locale Maria Teresa Romeo in arte “Oemor” nel percorso, è inserita la città e il territorio di Pisticci e Metaponto. La Romeo, come è noto, fa parte della Pro Loco di Pisticci, da qualche anno guidata dal Presidente Beniamino Laurenza e, circa il progetto relativo al Cammino dei Templari, è referente per la provincia di Matera per un protocollo di intesa sancito a fine mese di agosto, con l’incarico di coordinare il percorso, in base a fonti storiche. Lo scorso 1° ottobre – come la stessa artista ci informa – nella meravigliosa chiesa di San Pietro Caveoso della città di Matera, ha avuto luogo un Convegno con la partecipazione dell’Ente Pro Loco Basilicata, l’Ente Pro Loco Lazio e Soet (Supernus Ordo Equester Templi poveri Cavalieri di Cristo), per dare inizio al progetto, dove, tra l’altro, Maria Teresa Romeo è stata insignita di una importante, significativa onorificenza. “ Il Cammino dei Templari – spiega la Oemor, sarà una esperienza tra natura e cultura , che porterà il turista /pellegrino a visitare i luoghi dove i Templari, quasi mille anni fa, hanno soggiornato e dimorato, prima di imbarcarsi per proteggere i pellegrini che si recavano in Terra Santa”. L’attuale progetto partirà per ora da Pomezia nel Lazio e si snoderà tra le varie regioni, fino ad arrivare in Basilicata. L’obiettivo principe – ha aggiunto – è quello di far riscoprire il nostro valore culturale e di valorizzare il patrimonio materiale e immateriale anche dei piccoli paesi e piccoli borghi della nostra terra. Gli operatori Pro Loco , hanno iniziato un percorso di ricerca storica e di documenti storici per poi procedere a informazione e formazione della comunità. Tra l’altro – ha concluso la referente per la provincia di Matera – si prevede un incremento dell’economia circolare che riguarderà diverse attività commerciali che dovranno garantire ai camminatori / pellegrini, una esperienza sicura , ecosostenibile ed inclusiva”. In margine alla interessante iniziativa che nel percorso toccherà la nostra città e territorio, viva soddisfazione è stata espressa dal Presidente della Pro Loco pisticcese, Beniamino Laurenza, sempre attento a valorizzare il nostro patrimonio storico culturale.

