Condividi subito la notizia

Si è conclusa a Crispiano, davanti a un pubblico numeroso, la prima edizione del torneo di terza categoria organizzato dalla Top Tennis Team. Inaugurati anche i campi da pickleball. Il direttore tecnico Nardelli: “Dopo tanti anni abbiamo riportato su questo territorio il tennis che conta”

Sono Michele Prisciantelli del C.T. Pescara e Gaia Plenteda dell’Out Line Tennis School Lecce i vincitori della prima edizione del torneo di terza categoria Montetermiti Tennis Cup, conclusosi domenica scorsa allo Sporting Club Montetermiti di Crispiano. Sono state due belle finali, in cui i giovani tennisti si sono dati battaglia davanti a un’importante cornice di pubblico. Il diciassettenne Prisciantelli ha avuto la meglio sull’argentino Nisi al tie break (6-3, 3-6, 10-7), mentre la classe 2006 Plenteda ha battuto con il punteggio di 6-3, 6-3 la dodicenne Greco.

Un torneo ben riuscito grazie all’attenta organizzazione dell’ASD Top Tennis Team. Soddisfazione che emerge chiaramente dalle parole del direttore tecnico e sportivo della scuola tennis Gabriele Nardelli: «L’iniziativa è andata oltre le nostre aspettative. Sono stati dieci giorni fantastici, con tanta gente che ha seguito le partite. Nonostante fosse la prima edizione di questo torneo, siamo orgogliosi di aver ospitato così tanti giocatori e di aver fatto conoscere il nostro circolo a una platea vasta. Abbiamo ricevuto apprezzamenti per l’ospitalità e l’atmosfera che si è respirata al circolo in questi giorni. La giornata conclusiva, poi, è stata splendida. Vorrei ringraziare l’arbitro di sedia Fabio Tannoia e gli assistenti giudice arbitro Vincenzo Nardelli e Cristian Colucci. Sono contento di aver riportato su questo territorio, dopo tanti anni, il tennis che conta. Questo torneo ci dà la carica per provare a organizzare eventi ancora più importanti».

La giornata finale della manifestazione si era aperta nel pomeriggio con la presentazione del libro di Riccardo Crivelli “Rafael Nadal. Una questione di talento” (Diarkos), organizzata in collaborazione con l’associazione Volta la carta. Ne è venuta fuori una chiacchierata molto partecipata e interessante tra il giornalista della Gazzetta dello Sport e Vincenzo Parabita. A seguire sono stati inaugurati due campi di pickleball all’interno del circolo. Una novità assoluta per la provincia di Taranto quella dello sport con la racchetta rettangolare, che negli Stati Uniti spopola e su cui la Top Tennis Team ha deciso di puntare in maniera convinta. Dopo il taglio del nastro, il pubblico presente ha potuto assistere a una esibizione in cui sono stati coinvolti otto giocatori. In questa settimana chiunque può provare gratuitamente la nuova disciplina sui campi di Montetermiti.

Al termine della doppia finale si è tenuta la premiazione, a partire dai finalisti del tabellone di quarta categoria. Erano presenti i sindaci di Crispiano e Statte, Luca Lopomo e Francesco Andrioli, oltre al consigliere regionale della FITP Vincenzo Sferra e a uno degli sponsor del torneo, Giancarlo Argese dell’ufficio di Taranto di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking. Gli altri sponsor della Montetermiti Tennis Cup sono stati Ediltermica, Mansueto Clinica Dentale, Ing. Valerio Rapisarda, Edilchimica e Sungrit.

Vincenzo Parabita

Addetto stampa Montetermiti Tennis Cup (I ed.)

Hits: 7