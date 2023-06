Condividi subito la notizia

Si terrà domani, giovedì 8 giugno, l’assemblea annuale della Figec Cisal Basilicata, il nuovo sindacato unitario dei giornalisti, dei comunicatori e degli operatori dell’informazione, dell’arte e della cultura. All’incontro, che avrà luogo all’hotel San Vincenzo Resort di Policoro, parteciperanno il segretario generale Carlo Parisi e il presidente Lorenzo Del Boca, per discutere di temi come la tutela dei lavoratori, la libertà di stampa e l’etica professionale. Durante l’assemblea, verranno anche presentate alcune eccellenze del territorio, come la ricerca contro le malattie rare dell’associazione “Anima mundi Aps” di cui parlerà il genetista Domenico Dell’Edera. Inoltre, il pittore e scultore di fama internazionale, Salvatore Sebaste, presenterà le sue opere mentre il CEO di Cosmet Group, Nicola Rubolino, illustrerà la istituzionalizzazione di alcune borse di studio. L’assemblea rappresenta, pertanto, un’importante occasione di confronto sugli strumenti di assistenza e di tutela dei lavoratori garantiti da Figec Cisal e di promozione delle attività sociali e culturali del territorio.

Potenza, 7 giugno 2023

Il coordinatore regionale

Pierantonio Lutrelli

