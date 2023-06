Condividi subito la notizia

PER I CAMPIONATI EUROPEI INDIVIDUALI DI PLOVDIV

VALIDI ANCHE PER LA QUALIFICA OLIMPICA

ROMA – Sono state diramate le convocazioni per i Campionati Europei individuali in programma a Plovdiv, in Bulgaria, da venerdì 16 a domenica 18 giugno. Oltre ai titoli continentali la rassegna metterà in palio punti pesanti per la Qualifica Olimpica nell’individuale mentre per le competizioni a squadre la corsa verso i Giochi di Parigi 2024 si sposterà a fine mese a Cracovia, in Polonia, nell’ambito dei Giochi Europei.

Tra i 24 convocati figura la lucana Francesca Palumbo, in forza all’Aeronautica Militare e selezionata dal CT del fioretto Stefano Cerioni: reduce dal quinto podio stagionale a squadre in Coppa del Mondo, dove quest’anno il team azzurro ha ottenuto tre vittorie e due secondi posti, la fiorettista potentina sarà in pedana venerdì 16 giugno, giornata inaugurale della manifestazione. Le fasi finali della gara sono previste a partire dalle 17.30 ora italiana.

Lo spostamento last minute dell’Europeo individuale ha ovviamente costretto le Nazionali azzurre a modificare in corsa i programmi ma, sulla scia degli ottimi risultati in Coppa del Mondo con ben 66 presenze complessive sul podio per l’Italia, c’è grande determinazione e consapevolezza in vista della kermesse in Bulgaria.

