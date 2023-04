L’unione fa la forza. La seconda tappa della prova della selettiva per il Centro-Sud del campionato italiano “MX Junior” della FMI, ospitata nel crossodromo “Don Paolo” di Montalbano Jonico, ha generato un percorso virtuoso per il territorio. Il sindaco, Piero Marrese: “Orgogliosi di aver sposato la manifestazione e di aver contribuito a far conoscere la provincia di Matera”.

Un week end di straordinaria promozione del territorio, da Montalbano Jonico a Matera. La due giorni di gare di motocross, …