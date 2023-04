Condividi subito la notizia

Un week end di straordinaria promozione del territorio, da Montalbano Jonico a Matera. La due giorni di gare di motocross, organizzata dall’Asd Moto Club Montalbano Jonico, che si è svolta sull’impianto “Don Paolo” del centro jonico, oltre ad aver registrato un numero importante di partecipanti (183) e un buon successo tecnico, ha avuto anche un effetto traino per il settore del turismo nella zona.

“E’ la conferma – ha spiegato il sindaco di Montalbano Jonico, Piero Marrese – che eventi di questo tipo, se ben organizzati e sufficientemente pubblicizzati, possono determinare anche un vero e proprio percorso virtuoso per il territorio. L’entourage dei partecipanti ha infatti avuto modo non solo di soggiornare negli alberghi della zona, ma ha anche visitato la nostra cittadina e il litorale jonico, fino a spingersi nella città di Matera. In pratica, buona parte del territorio provinciale ha fruito di questa due giorni ed ha confermato non solo la centralità della nostra Montalbano Jonico, ma anche che mettere insieme le forze, programmare sinergicamente le manifestazioni, può fungere da volano per tutto il territorio. Abbiamo concesso il patrocinio del Comune alla manifestazione anche perché convinti che la due giorni di gare avrebbe potuto generare quel percorso virtuoso che poi, puntualmente, si è sviluppato. Ringrazio l’Asd Moto Club di Montalbano Jonico, la locale Protezione Civile e tutti coloro che hanno supportato la felice riuscita di questo evento. Adesso – ha concluso Marrese – l’obiettivo è quello di intensificare la collaborazione, non solo con il Moto Club, per creare nuove opportunità di promozione del nostro territorio”.

Molto soddisfatto anche Fabrizio Di Cosola, presidente dell’Asd Moto Club Montalbano Jonico e gestore della pista “Don Paolo”. “Che dire? Siamo soddisfattissimi del risultato tecnico della gara e del numero di piloti che vi hanno partecipato. Non era affatto scontato, se consideriamo che quella ospitata era la seconda prova in calendario e già molti atleti avevano conquistato la qualificazione al turno successivo. Ciò nonostante abbiamo avuto 183 partecipanti e siamo felici per questo. C’è, poi, la questione della promozione del territorio: in tanti, tra i partecipanti e il loro entourage, ci hanno confermato di aver pernottato in zona e di aver visitato sia la città di Matera che la nostra Montalbano e i centri vicini. Grazie all’Amministrazione comunale e, in particolare, al sindaco Marrese per il supporto che ci ha dato. Sono certo che in futuro questa collaborazione con il Comune ci porterà lontano”.

