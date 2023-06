Condividi subito la notizia

Escursioni, visite guidate e altri eventi per vivere il territorio, tra natura, storia, arte, musica e specialità enogastronomiche. Con l’ulteriore obiettivo di fare rete con le comunità circostanti.

Nella sala presidenziale della Provincia di Matera il Presidente e sindaco di Montalbano Jonico, Piero Marrese, ha presentato la prima edizione di “Vivi Montalbano”, iniziativa pensata per far vivere intensamente il territorio della cittadina jonica e non solo, con l’ambizione di creare un percorso di valorizzazione dell’intero comprensorio del Metapontino. Organizzata grazie ad una sinergia tra il Comune di Montalbano jonico, la Provincia di Matera, la coop l’Arcobaleno e Basilicata Adventure, permetterà alla città di Francesco Lomonaco di mettere in mostra le sue bellezze, dalla riserva regionale dei calanchi al centro storico, passando per la cultura, la musica e l’enogastronomia. Alla conferenza stampa erano presenti Porzia Lombardi, guida AIGAE, il prof. Salvatore Gallicchio dell’Università di Bari, Anna Carone e Paola Manicone, rispettivamente presidente e componente dell’associazione L’Arcobaleno, il fotografo Gianluca Costantini.

“Vivi Montalbano – ha spiegato Marrese – è solo il primo di una serie di appuntamenti in programma, pensati per valorizzare le peculiarità del territorio. L’iniziativa nasce proprio dal fatto che crediamo con convinzione nelle caratteristiche e nelle bellezze di Montalbano Jonico e riteniamo che si possa valorizzarle anche ragionando in un’ottica di comprensorio per un ulteriore sviluppo dell’offerta turistica della zona. Sin dal nostro insediamento l’Amministrazione comunale ha lavorato tanto per fare della nostra comunità una realtà appetibile e credo che i risultati siano sotto gli occhi di tutti. Ci fa grande piacere, inoltre, essere riusciti a coinvolgere associazioni e volontari perché tale coinvolgimento ci spinge a sostenere con convinzione iniziative come queste”.

Valorizzare il turismo lento, esperienziale. Questi gli obiettivi sottolineati da Porzia Lombardi, guida AIGAE: “La giornata è stata pensata non solo per far conoscere un luogo ma più contesti, anche di fuori paese, con il coinvolgimento di tanti turisti, curiosi di conoscere tutto ciò che la nostra realtà può offrire. Infine, riteniamo importante anche fare rete con realtà dei centri vicini al fine di creare una strategia sinergica nel settore turistico. Un grazie all’Amministrazione comunale di Montalbano Jonico per aver reso possibile l’iniziativa”.

“Vivi Montalbano”, ha spiegato il prof. Gallicchio, sarà anche l’occasione “per la presentazione della nuova carta geologica della riserva dei calanchi: uno strumento per vivere a tutti gli effetti questo importantissimo sito reso possibile grazie alla collaborazione di numerosi ricercatori, anche stranieri. Sarà una guida utilissima per visitare la riserva e attingere notizie sulle caratteristiche e la storia”. La mappa della riserva potrà essere scaricata grazie al QR Code presente sulla cartolina di presentazione della manifestazione.

Infine, prevista una visita guidata nel centro storico, con un accompagnamento musicale del Duo Folk e del Face Painting e Hairstyling Artistico della Scuola Europea di Policoro, la mostra fotografica “I colori della natura”, a cura di Gianluca Costantini, e il coinvolgimento di alcune attività ristorative locali che hanno predisposto pacchetti particolari per un pranzo a base di prodotti tipici.

