“Di fronte a questi vili e terribili gesti inumani, agiremo senza sconti per nessuno: stiamo lavorando a stretto contatto con le forze dell’ordine per risalire all’esecutore di un atto così spietato”. L’Amministrazione Comunale, in particolare nelle persone del Sindaco, Enrico Bianco e dell’Assessore alla tutela degli animali, Cinzia Mastronardi, interviene a seguito del ritrovamento di un cane annegato sulla spiaggia dopo essere stato legato con un cappio a una boa. “Il fenomeno del randagismo è da sempre all’attenzione dell’Ente. In particolare, questa Amministrazione ha destinato un progetto speciale del Fondo di Sviluppo e Coesione del PNRR proprio per la manutenzione del canile della città: ma di fronte a questi gesti ignobili non c’è finanziamento che tenga. Auspichiamo nella individuazione del protagonista, o dei protagonisti, di questa terribile storia che non rappresenta affatto la cultura dei nostri concittadini, da sempre vicini agli amici a quattro zampe e attenti alle loro esigenze: prova ne è l’attivismo delle associazioni a tutela degli animali presenti da decenni in città che hanno promosso da sempre la cultura dell’adozione dei cani”.

Policoro, 08.06.2023

