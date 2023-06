Condividi subito la notizia

Dopo la grande accoglienza di “Un buon inizio”, da subito in vetta alle classifiche EarOne Airplay Radio e EarOne Airplay Tv, il nuovo singolo per Atlantic Warner, esce Venerdì 16 Giugno 2023 in tutto il mondo.

Laura Pausini torna con la sua nuova musica dopo la recente nomination a Person of the year (2023) da parte della Latin Recording Accademy, un riconoscimento unico, attribuito in passato ad artisti del calibro di Caetano Veloso, Shakira, Plácido Domingo, Gloria Estefan, Ricky Martin e Carlos Santana, solo per citarne alcuni.

“Il primo passo sulla luna” è da venerdì su tutte le piattaforme digitali e in versione vinile trasparente e rosso.

In esclusiva sul lato B del vinile, è presente l’extra track “All’amore nostro”, composto da Aiello.

