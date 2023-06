Condividi subito la notizia

un grande ritorno insieme a 3 pesi massimi dell’urban italiano

OBLADI OBLADA IN RADIO IL 16 GIUGNO

Charlie Charles in questi giorni ha disseminato indizi in giro: un cartonato con lo spoiler della strumentale al Parco Sempione di Milano, riferimenti ai Beatles inseriti nel sito www.charliecharles.com.

Adesso finalmente, a due giorni dall’uscita del suo nuovo singolo, “OBLADI OBLADA” (Island Records / Universal Music Italia), fuori ovunque venerdì 16 giugno, chiude il cerchio annunciando 3 featuring d’eccezione. Già disponibile il pre-save: https://island.lnk.to/charliecharles.

Per l’occasione, Charlie Charles ha deciso di chiamare Ghali, xxx, thasup, artista che ha sconvolto le logiche musicali degli ultimi anni, e Fabri Fibra, leggenda del rap italiano.

Nella traccia la psichedelia dei Beatles si unisce e si fonde allo stile dei quattro artisti, molto diversi fra loro, ma che in “OBLADI OBLADA” diventano una cosa sola, pur mantenendo gli stili di ognuno di loro ben distinti.

Charlie Charles è il producer che ha rivoluzionato le sonorità del rap italiano. Il suo sound è così caratteristico e riconoscibile da renderlo a tutti gli effetti una delle figure di spicco nel panorama urban nazionale.

La sua carriera ha inizio nel 2015, quando realizza insieme a Sfera Ebbasta “XDVR” (acronimo di Per Davvero), che diviene ben presto album rap rivelazione dell’anno e consacra Charlie come producer tra i più apprezzati della scena italiana e internazionale. Tra le sue firme più importanti si annoverano “Ninna Nanna” di Ghali, “Bimbi” (doppio platino) – con Izi, Rkomi, Sfera Ebbasta, Tedua e Ghali -, la hit “Calipso” (quadruplo platino) – feat. Sfera Ebbasta, Mahmood e Fabri Fibra -, ma anche diversi featuring con noti artisti internazionali come SCH, Lacrim, Booba e Quavo. Nel 2019, inoltre, firma la produzione di “Soldi” (quadruplo platino), brano con cui Mahmood vince la 69^ edizione del Festival di Sanremo. Tra le diverse certificazioni collezionate dall’artista ci sono anche il triplo platino per “Peace & love” con Sfera Ebbasta e Ghali e quelle per le produzioni di album iconici come “Sfera Ebbasta” (tre dischi di platino), “Rockstar” (sette dischi di platino) e “Famoso” (cinque dischi di platino) di Sfera Ebbasta, “Album” di Ghali (tre dischi di platino), e di singoli come “s!r!” di thasup feat. Lazza e Sfera Ebbasta (quattro dischi di platino), “TU MI HAI CAPITO” di Madame feat. Sfera Ebbasta (tre dischi di platino) e il più recente “Hoe” di Tedua con Sfera Ebbasta.

https://www.instagram.com/charliecharles/

