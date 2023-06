Condividi subito la notizia

Una delegazione di Forza Italia Giovani Basilicata, nelle persone del Coordinatore regionale Nicola Padula e del Responsabile della Comunicazione Simone Pierro, è stata presente mercoledì 14 giugno, giornata di lutto nazionale, a Milano per assistere ai funerali di Stato del compianto Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. La lunga distanza non ha fermato i giovani azzurri che hanno voluto, per un’ultima e solenne volta, rendere omaggio al loro capo politico.

«Dalla Basilicata per Te, Presidente! – scrivono sui loro social – Rimarrai per sempre la nostra luce e sarai il nostro eterno punto di riferimento. Grazie per tutto, Presidente.»

