E’ uno scarica barile permanente, a pagarne le spese è la Comunità Marateota in primis, abbiamo bisogno di un piano economico a lungo termine per affrontare decine di criticità in tutto il territorio.

Maratea si rialzerà anche questa volta, ma a che prezzo? Quante energie stiamo impiegando? Chi ci sta aiutando concretamente nella programmazione della ripresa ?

Anche se sembra un accanimento della mala sorte, noi sappiamo che le criticità idrogeologiche del nostro territorio sono il tema con cui dovremo confrontarci per sempre.

Questa comunità combatte con l’erosione costiera, con le perdite economiche dettate dalle crisi della viabilità, con la lontananza dai centri di potere politico, con la mancata programmazione degli interventi infrastrutturali, ora basta è il momento di pensare ad un piano di indirizzo politico per mitigare gli effetti delle crisi territoriali che ci stanno attanagliando.

Abbiamo bisogno di un confronto politico strutturato e serrato, l’amministrazione locale non può essere lasciata sola, il Presidente del Consiglio Regionale Cicala organizzi immediatamente una seduta di Consiglio sulla redazione del Piano di salvaguardia per Maratea.

Manuel Chiappetta

