Ricevuta questa mattina in Provincia, la Presidente della Fondazione Belisario, l’on. Lella Golfo che ha accolto l’invito della Consigliera di parità provinciale, Simona Bonito.

A dare il benvenuto a nome dell’Ente e del suo Presidente Christian Giordano, la Consigliera Provinciale Giovanna Di Sanzo.

“Dietro una donna ci sono cento donne, come con noi consiglieri, ci sono 100 comunità da rappresentare e difendere. Un compito arduo – ha ricordato la Consigliera Di Sanzo – per un ente locale dileggiato ma reso indispensabile dalle funzioni delegate che nei settori centrali della viabilità e dell’istruzione sono oggetto di continue attenzioni”.

E poi il richiamo al ruolo delle donne imprenditrici impegnate in politica “C’è Voglia di combattere per l’ affermazione di tutte le donne e io lo faccio in tutte le occasioni. Da politico ed imprenditrice sappiamo come farci rispettare: con le nostre competenze e con un impegno sempre maggiore. Ma non molliamo di sicuro, proprio prendendo l’esempio di Marisa Belisario e della sua Fondazione”.

La consigliera di parità, Simona Bonito, aveva aperto l’incontro, ricordando proprio la sensibilità mostrata dagli amministratori provinciali che hanno saputo esaltare il ruolo di rappresentanza riconoscendone il valore oltre il genere di appartenenza “e questo è il risultato di battaglie fondamentali portate avanti proprio dalla Fondazione Belisario” e dalla sua massima espressione che qui in Basilicata annovera tra i componenti il comitato costituente, Mariangele Petruzzelli, anche lei presente all’incontro insieme all’assessore comunale di Potenza, Vittoria Rotunno e dall’amministratore di Sviluppo Basilicata, Gabriella Megale per la quale “le donne sono padrone della propria vita con la competenza giusta; uomini o donne che siano.

In due anni ha aggiunto – abbiamo avviato circa 350 piccole attività e finanziate 900″.

Infine la Presidente Golfo “io che sono sempre stata a favore delle Province, ringrazio per l’ospitalità riconoscendone il grande servigio fatto alla gente dei nostri territori”. E poi il richiamo al suo impegno “noi donne abbiamo fatto passi da gigante e qualche volta esageriamo per far emergere la nostra bravura e invece, la nostra rivoluzione è quasi compiuta. La mia legge sulle donne nei Consigli di amministrazione, con le quote di genere, ha raggiunto l’obiettivo di costringere tutti a riflettere sulle nostre competenze”.

A conclusione dell’incontro, Di Sanzo e Bonito, hanno fatto dono alla Presidente Golfo, di un quadro dipinto da Maria Di Taranto raffigurante Marisa Belisario, prematuramente scomparsa ed esaltandone il suo grande impegno di donna manager in un tempo difficile per il riconoscimento del ruolo ricoperto, al femminile.

