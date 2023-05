Condividi subito la notizia

Gli interventi che interessano la SS Basentana con la realizzazione dello sparti-traffico anche del tratto che va da Pisticci Scalo al territorio di Bernalda necessitano di un’attenta riflessione da parte della Regione Basilicata, Provincia di Matera, Ministero delle Infrastrutture e Comuni di Pisticci, Pomarico, Montescaglioso e Bernalda, i cui territori, chi piu’ chi meno sono attraversati dall’importante arteria stradale.

La realizzazione degli interventi in parola, se da un lato potrebbero avere ricadute positive per la sicurezza stradale,pultroppo dall’altro va a modificare completamente l’assetto degli accessi poderali e interpoderali con conseguenze negative per i cosiddetti frontisti possessori e conduttori delle aziende agricole ricadenti a destra e a sinistra della Basentana.

Di fatto verrebbe ad essere limitato se non addirittura negato il diritto di circolazione delle macchine e mezzi agricoli in un’ampia plaga ad indirizzo agricolo

semi-intensivo che tanta parte ha nell’economia del territorio.

Tavolo Verde Puglia e Basilicata nella consapevolezza di rappresentare gli interessi delle aziende ricadenti nell’area in questione, la cui funzione non e’ soltanto di tipo privatistico, ma anche sociale, chiede agli Enti di cui sopra di definire in tempi stretti un progetto organico finalizzato non soltanto a garantire la sicurezza stradale, ma anche o soprattutto il diritto ai “ frontisti “ all’agevole accesso ( la movimentazione delle macchine e mezzi agricoli) sulle diverse particelle ubicate al di qua e al di la del centro aziendale.

In conclusione Tavolo Verde Puglia e Basilicata chiede che la questione venga affrontata nella sua interezza e contestualmente per valorizzare il territorio, sostenere tutte le attivita’ produttive ricadenti nell’area che si stima essere circa 3000 ettari e garantire la sicurezza stradale.

10/05/2023 Tavolo Verde Puglia e Basilicata

