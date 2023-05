Condividi subito la notizia

Si è tenuto ieri presso il Dipartimento Formazione e Lavoro della Regione Basilicata un incontro fra i dirigenti di Assoturismo/Confesercenti e Assoristoratori Matera, accompagnati dai dirigenti di CNA e Confesercenti Matera, e l’Assessore alle Attività Produttive, Formazione e Lavoro Alessandro Galella, il Direttore Generale, Canio Sabia, il Direttore dell’area Formazione e Scuola, Gerardo Travaglio e altri funzionari dei vari Uffici a lui facenti capo.

L’incontro è servito all’Assessore e al suo Staff per meglio comprendere le motivazioni che vedono le imprese del settore turismo in sofferenza per mancanza di manodopera, stimata per la sola città di Matera intorno ad alcune migliaia di unità. Un ringraziamento particolare è stato rivolto dai dirigenti del mondo datoriale alla sensibilità mostrata dall’Assessore e da tutti i dirigenti e funzionari presenti che hanno ascoltato le motivazione addotte dai rappresentanti di categoria e le hanno opportunamente posizionate su alcuni interventi immediati da porre in essere con i Centri per l’Impiego ora potenziati, con il programma G.O.L. avviato, con la formazione da orientare verso le necessità degli operatori turistici già a partire dagli Avvisi pubblici di prossima pubblicazione e con la possibilità di creare delle giornate – Job Day – promosse e sostenute anche dalla Regione Basilicata in cui far incontrare i potenziali dipendenti – i cui profili siano stati già attentamente valutati dai Centri per l’Impiego – con le Imprese che li ricercano sul mercato del lavoro.

Sia pure non di stretta competenza del Dipartimento Attività Produttive e Formazione è stata accolta con molto interesse la proposta lanciata dalle Associazioni datoriali di concerto con le imprese del settore di creare una prima foresteria nella città di Matera che possa accogliere i lavoratori stagionali del settore turismo.

Siamo certi – hanno commentato i rappresentanti delle Associazioni presenti – che si è avviato un nuovo corso con l’Assessore Galella e con tutto il Dipartimento Formazione e Lavoro della Regione Basilicata per la capacità d’ascolto dimostrata e per le prime proposte sintetiche illustrate che vanno nella direzione di una parziale risoluzione delle difficoltà loro rappresentate dalle imprese anche se la strada da percorrere sarà lunga e non sarà semplice, ma in una ottica di pianificazione delle risorse umane necessarie a fronteggiare la prossima stagione turistica possiamo affermare che insieme, Regione, Associazioni di categoria, Imprese, ci stiamo muovendo nella direzione giusta.

Matera, 10 maggio 2023

Hits: 3