Convegno il 12 maggio 2023 ore 18.30 Sala Consiliare del Comune di Pisticci

“La Politica a Pisticci – Dal 1946 ad oggi” è il titolo del convegno organizzato a Pisticci venerdì 12 maggio alle ore 18,30 nella Sala Consiliare del Comune. L’incontro vuole ripercorrere la politica del Comune, della Provincia di Matera e della Regione Basilicata, tracciando le tappe che hanno portato alla nascita della Repubblica. A partire proprio dalla storica data dal 2 giugno 1946 che con il referendum istituzionale dello Stato, attraverso il votò popolare portò alla elezione di un’Assemblea Costituente. Oggi si avverte la necessità di ripercorrere con le nuove generazioni il cammino nelle istituzioni stabilendo un ideale ponte con quanti, in passato, le hanno amministrate contribuendo alla crescita sociale, civile e culturale delle comunità e del Paese. In occasione del convegno verranno presentati, in una veste grafica rivisitata, i nuovi quadri dei 18 Consigli Comunali di Pisticci ed i 21 quadri dei sindaci che si sono succeduti alla guida amministrativa della città basentana. Il convegno “La politica a Pisticci” rappresenta il primo di una serie di incontri nella consapevolezza di avvicinare le istituzioni attraverso i suoi rappresentanti a vari livelli, ai cittadini-elettori e riempire così quel vuoto, percepito anche verso la disaffezione alle urne, con una rinnovata passione politica nell’ottica di una compiuta democrazia partecipata che veda i cittadini attori e protagonisti nelle scelte più importanti della vita politica e sociale del Paese.

Pisticci, 2 Maggio 2023

Saranno presenti al convegno:

Grazia DI MAGGIO Onorevole F D I – Camera dei Deputati

Domenico ALBANO Sindaco di Pisticci

Giampaolo D’ANDREA Docente di Storia Università di Basilicata

Donato MASTRANGELO Giornalista

Vito BARDI Presidente Consiglio Regionale di Basilicata

Carmine CICALA Presidente Consiglio Regionale di Basilicata

Piero MARRESE Presidente Giunta Provinciale di Matera

Rocco S. FUINA Amministratore Unico CSI di Matera

Rocco S. GRIECO Già Sindaco di Pisticci, Ass. Prov. Matera e Cons. Regionale

A fine serata saranno consegnati dei volumi della “la politica e i suoi uomini” 2022.

