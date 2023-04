Condividi subito la notizia

Competizione di idee su innovazione digitale, ecommerce e soluzioni tecnologiche adottate dalle imprese agricole e agroalimentari della Basilicata: appuntamento a Matera il 27 aprile 2023, nell’Open Space Basilicata, dalle 10.00 alle 17.00 con WMF – Fiera Internazionale e Festival sull’Innovazione Tecnologica e Digitale per una nuova tappa del WMF Italian Roadshow ideato da Search On Media Group. L’evento è realizzato con la collaborazione della direzione generale Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata con lo scopo di promuovere e valorizzare le esperienze di eCommerce e innovazione digitale delle imprese lucane.

“Sono 25 in tutto le aziende del settore che hanno risposto con entusiasmo all’invito di presentare proposte per lo sviluppo di idee innovative e soluzioni digitali di food e wine eCommerce, insieme ad esperienze legate alla vendita dei prodotti e dei servizi, e anche di smart agritech – dichiara il presidente della Regione Basilicata e assessore al ramo, Vito Bardi-. Abbiamo voluto abbracciare questa sfida per fare una prima mappatura del mercato lucano e offrire alle imprese con maggiore capacità di innovazione nel mondo digitale l’opportunità di conoscere meglio gli strumenti disponibili e crescere attraverso il contatto con i principali player del settore grazie a We Make Future. L’ecommerce dei generi alimentari – continua Bardi – è in testa alla classifica tra le vendite online registrate nell’ultimo anno e il valore degli acquisti nel settore dell’e-commerce b2c food&grocery in Italia, nel 2017 era di 0,8 miliardi di euro mentre nel 2022 ha raggiunto i 4,8 miliardi. Così come il marketing digitale, l’esperienza di acquisto, il racconto e la promozione del territorio, insieme all’uso di moderne tecnologie per il packaging o il trasporto attraverso cui si accresce la sostenibilità ambientale, si aggiungono ai fattori che determinano la qualità, la sicurezza e la freschezza dei prodotti venduti attraverso l’ecommerce”.

Nella giornata del 27 aprile 14 imprese finaliste esporranno i propri progetti e le proprie idee di business davanti alla giuria e al pubblico degli interessati.

In agenda anche momenti di formazione sul tema del digital marketing e dell’innovazione digitale come strumenti per le PMI del territorio e la proclamazione finale dei vincitori. Dopo i saluti istituzionali, alla presenza della Dirigente Generale, Emilia Piemontese, condurranno le sessioni formative gli speaker Giannicola Montesano, imprenditore digitale, che approfondirà le opportunità offerte dall’affiliate marketing. Gabriele Benedetti, formatore e digital marketing specialist di Search On Media Group, si soffermerà su strategie e strumenti per promuovere in modo efficace la propria azienda online, con un focus sugli strumenti offerti da Google.

Il programma europeo Erasmus per giovani imprenditori: esperienze all’estero per start up e aspiranti imprenditori sarà illustrato da Gianluca Ciarfaglia, coordinatore EYE di Materahub,

Condurrà i lavori Marco Lotito, Innovation Manager di We Make Future.

Per le 6 imprese lucane che verranno proclamate vincitrici nella giornata del 27 aprile 2023, sono previste in palio: la partecipazione gratuita alla 11ª edizione del We Make Future, Fiera e Festival Internazionale sull’innovazione Tecnologica e Digitale ospitato a Rimini dal 15 al 17 giugno 2023 con allestimento gratuito del proprio desk all’interno della collettiva lucana per incontrare innovatori, investitori, VCs, fondi di investimento e player del settore e presenza nella tappa del roadshow internazionale di We Make Future, da calendarizzare. La fiera WMF riunisce i principali attori nazionali e internazionali, startup e investitori, istituzioni, università ed enti non-profit.

Sessantamila presenze attese da 85 paesi, oltre 400 espositori, oltre 1.000 speaker e ospiti internazionali, più di 1.300 tra startup e investitori e oltre 80 stage nel 2023 sono i numeri che la contraddistinguono nello scenario dell’innovazione digitale.

La partecipazione all’evento e gratuita ed è aperta a tutto il pubblico degli interessati con iscrizione sul sito: https://matera.wemakefuture.it/

