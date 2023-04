Condividi subito la notizia

Giovedì 27 aprile (ore 21 – ingresso 5 euro consumazione inclusa – info radiowau@gmail.com) le Officine Cantelmo di Lecce ospitano “666 nell’Anima“. La rassegna, organizzata da Radio Wau, in collaborazione con Cool Club e Sum – Km97, è interamente dedicata alla scena alternativa salentina underground rock e metal. Prima e dopo i live delle band Mìoclonìa, Funeral Boogie e Torba spazio alle selezioni musicali a cura degli speaker di Radio Wau e Max Nocco. In esposizione anche le locandine musicali e cinematografiche della “Galleria psicoattiva” di Antonio Pacciolla e i dischi e i vinili del Detroit Rock City Music Store di Gallipoli.

Dopo la musica selezionata dagli speaker di Radio Wau, la serata prenderà il via con il concerto dei Mìoclonìa, giovane progetto post/prog metal composto da Matteo Frassanito (chitarre), Mattia De Mitri (chitarre), Francesco Erroi (basso) e Giacomo Scoletta (batteria). A seguire sul palco i Funeral Boogie, band nata nel 2015 con l’intento di esplorare le sonorità del doom metal. In scaletta i brani dell’album d’esordio “A Mournful Ground“, pubblicato nel 2022 da Marco Desantis (batteria), Gabriele Conte (basso) e Stefano Manno (chitarra e voce). Ultime live con il sound sporco, nudo e crudo dei Torba, trio hardcore, sludge e noise formato da Francesco De Pascali, Antonio Gaballo e Luca Greco, già attivi sulla scena con vari progetti (NTM, Cast thy eyes, Izo). Dopo un primo demo, nel 2019 i Torba pubblicano l’album omonimo in collaborazione con Shove Records e Khya Records. Durante il concerto proporranno anche alcuni brani inediti che confluiranno a breve nel prossimo lavoro discografico. In chiusura dj set a cura di Max Nocco, artista poliedrico da sempre attivo nella scena underground salentina, collezionista instancabile di vinili e dj che attinge a piene mani a jazz, soul, dub, rock, new wave, elettronica, kraut, hip-hop, funk e molto altro.

