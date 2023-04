Condividi subito la notizia

“Il 25 aprile l’Italia celebra la Liberazione. Come Regione Basilicata, insieme ad altre istituzioni locali, ricorderemo tale data cruciale per la nostra storia a Potenza, nel Parco di Montereale. Spero che questa Festa possa unire non solo le istituzioni ma tutti i cittadini, nella creazione di una memoria comune e di un futuro di pace e democrazia, così come scritto nella nostra Costituzione, che nella mia vita – da militare prima e da politico oggi – ha sempre rappresentato l’unico riferimento”.

Lo dichiara in un una nota il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

