Condividi subito la notizia

Gradita visita a Barile in occasione del 25 aprile di un gruppo di turisti francesi alla scoperta delle caratteristiche Cantine dell’Aglianico del Vulture.

Ad accogliere i turisti accomapgnati dalla guida ambientale escursionistica Emanuele Pisarra fondatore dell’ Acalandrostour, la Pro Loco Barile guidata dal Presidente Rocco Franciosa e il Sindaco del Comune Di Barile Antonio Murano il quale ha rivolto un caloroso benvenuto con un saluto alla comitiva presso la sede sociale nell’ex Municipio con la suggestiva Torre dell’Orologio. “Siamo onorati insieme al Comune di ospitare turisti e visitatori che scelgono di scoprire la nostra comunità arbereshe – sottolinea Rocco Franciosa Presidente Pro Loco Barile – incuriositi di visitare il Parco Urbano delle Cantine famoso per essere stato scelto da Pier Paolo Pasolini per girare le scene del Vangelo Secondo Matteo e oggi utilizzato per la conservazione del rinomato Aglianico del Vulture. Come associazione turistica – prosegue Franciosa – siamo impegnati nell’ attività di promozione, accoglienza e informazione in collaborazione con le agenzie di viaggio che ringraziamo per il lavoro di valorizzazione territoriale che svoglono per far giungere nei piccoli borghi lucani gruppi di turisti provenienti anche da fuori regione, frutto anche dell’importante attività che svolge l’Apt Basilicata con campagne promozionali nazionali ed internazionali”. Molto apprezzata è stata la visita guidata al borgo arbereshe Città del Vino e dell’Olio, alle pendici del Parco naturale regionale del Vulture, dove ogni anno in occasione del venerdì santo si svolge la Sacra Rappresentazione della Via Crucis con personaggi viventi più antica e suggestiva del sud Italia, con le suggestive Cantine dello Sheshe scelte dal regista Pier Paolo Pasolini per le scene più importanti del Vangelo Secondo Matteo.

Il gruppo di turisti francesi provenienti da Parigi nel tour lucano proposto da Emanuele Pisarra visiteranno anche i centri di Melfi, Venosa, Lagopesole, Rionero in Vulture, Palazzo San Gervasio e Matera Città dei Sassi patrimonio Unesco e Capitale Europea della Cultura 2019.

Hits: 1

Correlati