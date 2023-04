Condividi subito la notizia

Da alcuni anni ho l’onore ed il piacere di prestare la voce alle

pubblicazioni poetiche e letterarie del caro Vito ormai entrato nei miei

affetti più profondi.

Innamorato sin dall’infanzia del teatro che realizzo come attore e

regista negli oratori, nelle scuole, nelle RSA, nei gruppi giovanili,

con i miei fratelli Alpini, della mia Lumezzane ed in Brescia e

provincia. Con l’esperienza acquisita se pur in modo amatoriale, ogni

volta che regalo la mia voce agli scritti di Vito ricerco, nel profondo

della mia anima, di riviverne nel modo più intenso, le passioni, le

gioie, i dolori, e tutti i sentimenti umani che zampillano copiosi e

travolgenti dalla sua magistrale penna.

Ho interpretato in palcoscenico i più disparati personaggi e ne ho

creati altrettanti per attori, bambini, giovani, adulti sino ai nonnetti

ma credetemi vestire i panni di un non vedente è un’impresa per me quasi

ineseguibile in quanto tutto il mio teatro si basa sull’esperienze di

vita vissuta. Nel mio teatro nessuno finge nulla ma scava, cerca, nel

profondo di se quel sentimento, quell’emozione, quella gioia, quel

dolore quel tutto, utile a regalare al pubblico non un personaggio

imitato ma terribilmente reale.

Anna, la protagonista del romanzo, precipita più e più volte nel baratro

più buio e spietato della vita e mi domando mentre leggo, rileggo,

registro la mia voce, correggo e piango: “Perché alcune anime buone sono

destinate a circostanze così crudeli”. Per un cristiano, come scriveva

Giovanni Paolo Secondo, la parola sofferenza è fondamentale alla natura

dell’uomo, perché manifesta a suo modo quella profondità che è propria

dell’uomo. La sofferenza sembra appartenere alla trascendenza dell’uomo:

essa è uno di quei punti, nei quali l’uomo viene in un certo senso

«destinato» a superare se stesso, e viene a ciò chiamato in modo

misterioso.

E proprio questo mistero investe e trascina Anna giorno dopo giorno fino

da sempre. La frequenta, la studia, l’accompagna e le insegnerà a

camminare nel mondo nuovo fatto di amici solidali e vicini ed a volare

nell’ultimo suo giorno regalandoci un universo di speranza.

“Quando penserai di essere nella notte più scura della tua vita, ed

avrai solo il buio nero come pece, sappi che proprio nella notte più

scura brillano in cielo le stalle più belle e che al mattino sorge

sempre il sole.

Un abbraccio

Franco Marcello Saleri.

