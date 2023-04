Condividi subito la notizia

Ultimo appuntamento di A Mimì- Teatro Festival Ferrandina. Venerdì 28 aprile si conclude la stagione teatrale 2022-2023 con Pot Pourri, un osservatorio di testi teatrali ideato da Sipario Aragonese con la collaborazione di Maria Adele Popolo. La ricerca è rivolta verso autori contemporanei che utilizzano linguaggi brillanti e moderni, una scrittura fresca, vivace e immediata. Autori che seguono un percorso tale da portare alla scoperta di nuovi e differenti modi di fare teatro senza perdere di vista, seppure ironicamente, la verità del mondo reale. “Questo paradiso è un inferno” è la commedia di e con Maurizio D. Capuano selezionata per A Mimì.

Gesù e Lucifero fanno una scommessa e scendono sulla terra alla ricerca di Enzo De Santis, l’ultimo essere umano buono: il primo, per aiutarlo a trovare la fede e compiere il proprio destino; il secondo, per tentarlo e portarlo dalla sua parte. Il loro arrivo stravolgerà la vita della pensione per poveri “Il Paradiso”, gestita dallo stesso Enzo. Ma devono sbrigarsi: hanno a disposizione solo ventiquattro ore, prima che Dio dia inizio all’Apocalisse. Tra tentazioni e buoni sentimenti, l’eterna sfida tra il Bene e Male rivive in questa scoppiettante commedia.

Lo spettacolo si terrà al CineTeatro Bellocchio, con ingresso alle ore 20.30 e inizio alle ore 21. Il costo del biglietto è di 6 euro per la platea e di 4 per la galleria. Biglietto unico di 4 euro per ragazzi da 0 a 14 anni.

È possibile acquistare i biglietti al Cineteatro Bellocchio di venerdì dalle 17 alle 21, di sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21.

Tutte le altre informazioni relative alla stagione A Mimì-Teatro festival Ferrandina sono disponibili sul sito www.teatrofestivalferrandina.it o contattando il numero 3898311672.

