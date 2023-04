Condividi subito la notizia

Prosegue la rassegna “I concerti del Conservatorio” promossa dal Tito Schipa di Lecce. Domenica 30 aprilealle 20:30 (ingresso libero fino a esaurimento posti) nell’Auditorium del Conservatorio in via Vincenzo Ciardo a Lecce con “Io non discuto, scommetto” si celebra la Giornata Internazionale del Jazz (International Jazz Day), istituita dall’UNESCO nel 2011. Il concerto di docenti e studenti delle Scuole Jazz del Tito Schipa sarà dedicato all’istrionico, scanzonato e ironico crooner salentino Nicola Arigliano, voce e simbolo per molti anni del jazz italiano e volto televisivo amato dal pubblico. Con alcuni suoi celebri brani come “Un giorno ti dirò“, “Amorevole“, “I sing ammore“, “My wonderful bambina“, “I love You forestiera“, “Carina“, Arigliano ha contribuito alla diffusione del genere nel nostro Paese. Nato a Squinzano nel 1923, il cantante sul finire degli anni cinquanta raggiunge il successo televisivo partecipando a numerosi varietà televisivi. Nel corso della sua lunga carriera, inoltre, ha recitato nei film “La grande guerra” di Mario Monicelli e “Ultimo tango a Zagarol” di Nando Cicero, in vari sceneggiati e film tv e in alcuni famosi spot di Carosello. Nel 1996 vince la Targa Tenco con l’album “I sing ancora” e nel 2005 conquista il Premio della Critica al Festival di Sanremo con il brano Colpevole. Prima della sua scomparsa nel 2010 ha pubblicato “My wonderful Nicola” (2008) e “L’altro Arigliano”, riedizione di un album del 1980 (2009). Il viaggio nella musica di Nicola Arigliano sarà eseguito dai docenti Matteo Bortone, Giuseppe Emmanuele, Enzo Lanzo, Chiara Liuzzi, Andrea Molinari e Domenico Sanna e da studentesse e studenti Giulia Bruno, Davide Chiarelli, Gloria Colaci, Sofia Cocciolo, Giovanni Facecchia, Giovanni Gigante, Manuela Greco, Mattia Marchello, Fabrizio Morrone, Riccardo Notarpietro e Carlo Rotelli.

Venerdì 5 maggio alle 20:30 nella Chiesa di Sant’Irene, in collaborazione con Art Work, l’Orchestra di fiati del Conservatorio diretta dal Maestro Giovanni Pellegrini proporrà Fiato alla banda, un ricco programma con musiche di Ennio Morricone, Giuseppe Verdi, Jacob de Haan, James Curnow, Dmitrij Dmitrievič Šostakovič. Venerdì 19 e Sabato 20 maggio il Cinelab Giuseppe Bertolucci, in collaborazione con Apulia Film Commission, accoglierà la terza edizione di Anamòrphosis, festival dell’audiovisivo sperimentale con la direzione artistica del LEM – Lecce Electronic Music del Conservatorio con la partecipazione di Alberto Novello, Alessandro Cipriani e Giulio Latini. Mercoledì 21 giugno alle 20:30, infine, nel Chiostro dei Teatini, in collaborazione con il Comune di Lecce, si celebra la Festa Europea della Musica con le studentesse e gli studenti di Esercitazioni orchestrali del Conservatorio diretti dal Maestro Giovanni Pellegrini con composizioni di Georg Friedrich Händel, Igor Stravinskij, Leonard Bernstein, Pyotr Ilyich Ciajkovskij.

La rassegna è organizzata dal Conservatorio di Musica Tito Schipa di Lecce, Istituto di Alta Cultura del Ministero dell’università e della ricerca (settore Alta Formazione Artistica e Musicale italiana), presieduto da Gabriella Alemanno e diretto da Corrado De Bernart, con il patrocinio di Regione Puglia, Provincia e Comune di Lecce.

