“È stato adottato in giunta regionale il Protocollo d’intesa tra la Regione Basilicata e Sport e salute, struttura del Governo per la promozione dello sport. Con l’adozione del Protocollo d’Intesa lo sport lucano sarà ancor più valorizzato e rafforzato. Il rapporto di collaborazione con sport e salute è iniziato già con i bandi a valere sulle risorse del Pnrr a cui i comuni lucani hanno risposto massicciamente e che durante il mio mandato di assessore mi hanno dato modo di apprezzare la mission di questa azienda pubblica italiana e anche in occasione delle modifiche al testo della legge quadro sullo sport, vi è l’inserimento di un delegato di Sport e Salute, nonché la possibilità di stipulare convenzioni come quella in oggetto. Sono davvero felice e orgoglioso di iniziare un percorso di sinergia che ponga al centro i valori dello sport e che ci supporti in tutte le iniziative di promozione della pratica sportiva e dell’impiantistica, come peraltro sta ormai già accadendo con grande riscontro.

Con questo documento si certifica la direzione presa da questo governo regionale e da questa giunta, che ringrazio, di dare il giusto lustro allo sport lucano, che ormai è sempre più protagonista a livello nazionale ed internazionale”.

Così in una nota l’assessore regionale allo sviluppo economico, lavoro e servizi alla comunità, Alessandro Galella.

