“Le previsioni economiche ci dicono che la Basilicata, con un +0,71 del proprio Prodotto interno lordo, è tra le regioni che nel 2023 faranno la propria parte, in modo determinante, per la crescita economica e il rilancio del Paese. E ci lascia ben sperare per il futuro osservare che, nella tabella elaborata nei giorni scorsi dalla CGIA di Mestre, la nostra regione occupi la settimana posizione, sopra la media nazionale, dal momento che le prime sono ad appannaggio delle locomotive Veneto (+0,82), Friuli-Venezia Giulia (+0,82), Lombardia (+0,81), Emilia-Romagna (+0,79) e Trentino-Alto Adige (+0,77). Un ruolo, quello della nostra Basilicata, che risulta ancora più importante se si tiene conto che le stime fotografano il Mezzogiorno con un incremento del PIL pari a 0,64, superiore a quello delle regioni del Centro Italia che si attesta a +0,53”.

È quanto dichiara l’assessore allo Sviluppo economico della Regione, Alessandro Galella, commentando i dati diffusi dalla CGIA di Mestre.

