Condividi subito la notizia

Si è svolto presso la sala consiliare di Chiaromonte, un nuovo incontro territoriale di illustrazione e confronto sull’ Avviso pubblico “Contributi a fondo perduto per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili a servizio delle unità abitative non allacciate alla rete metano ricadenti nel territorio lucano”. Presenti l’assessore regionale all’Ambiente, Territorio ed Energia, Cosimo Latronico, i sindaci dei comuni di Chiaromonte, Fardella, Latronico, San Paolo Albanese e Senise, i tecnici regionali dell’Ufficio Energia. Molti i presenti in sala, tra cittadini e operatori economici.

Si è trattato di un ulteriore rilevante momento di confronto fra la Regione e le comunità locali. La nutrita partecipazione ha confermato l’importanza dell’iniziativa. L’Avviso, si ricorda, incentiva l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica e/o termica da fonte rinnovabile, tramite la concessione di contributi a fondo perduto di importo variabile tra i 5.000,00 e i 7.500,00 o 10.000,00 euro, in funzione del tipo di intervento realizzato, a fronte di una dotazione finanziaria di quasi 90 milioni di euro, provenienti dalle compensazioni per le estrazioni petrolifere.

Ad oggi le istanze protocollate sono circa 2.700 e le risorse prenotate ammontano a circa 16.500.000,00 euro.

Grande l’apprezzamento da parte degli amministratori intervenuti nei confronti della misura messa in campo dalla Regione, in termini di sostegno alle famiglie, all’imprenditoria locale del settore oltre che un concreto e fattivo supporto alla transizione energetica.

Nel corso del suo intervento l’assessore Latronico ha ribadito la singolarità della misura, unica a livello nazionale, specificando che la stessa, insieme al Bonus gas, ha anche lo scopo di favorire il ripopolamento dei comuni lucani.

L’incontro ha lasciato grande spazio alla platea dei partecipanti, che hanno colto l’occasione per richiedere chiarimenti e approfondimenti sulle misure previste nell’Avviso.

Hits: 1