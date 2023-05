Condividi subito la notizia

Scade il 14 maggio prossimo l’avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni per la Festa dello sport che si svolgerà a Martina il 4 giugno prossimo.

Le richieste di sponsorizzazione saranno accolte in ordine cronologico, nel numero massimo di 8 sponsorizzazioni, l’importo minimo dell’offerta di sponsorizzazione non potrà essere inferiore a 500 euro. Gli sponsor avranno la possibilità di usufruire di uno spazio espositivo, durante la Festa dello Sport, con allestimento di un gazebo delle dimensioni di metri 3×3 (esente da Tosap).

L’avviso (n. 37 del 5 maggio 2023), il modulo per presentare la proposta di sponsorizzazione e il contratto di sponsorizzazione sono reperibili al seguente link: https://martinafranca.etrasparenza.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_1015020_876_1.html#:~:text=%C2%A0Riferimenti%20normativi-,AVVISO%20PUBBLICO%20PER%20LA%20RICERCA%20DI%20SPONSORIZZAZIONI%20PER%20LA%20REALIZZAZIONE%20DELLA%20FESTA%20DELLO%20SPORT%202023,-Ufficio%3A%20Servizio

Le proposte dovranno pervenire al Comune entro il 14 maggio a mezzo pec al seguente indirizzo protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it

Il bando è rivolto a tutti i soggetti pubblici o privati, imprese individuali, associazioni senza scopo di lucro, fondazioni ed in genere chiunque possegga i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016 per contrarre con la Pubblica Amministrazione e svolga un’attività non in conflitto con l’interesse pubblico secondo quanto previsto dall’articolo 8 del regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni. I soggetti potranno partecipare individualmente o nelle forme associate previste dal D.lgs. 50/2016.

