“Dopo il successo dello scorso anno a livello organizzativo, di partecipazione, di visibilità e di promozione, con l’arrivo della tappa a Potenza, oggi e domani le meraviglie del territorio lucano entreranno, attraverso le suggestive immagini in diretta proposte dalle telecamere di Rai Sport, nelle case degli italiani e in tutto il mondo appassionato di ciclismo e del Giro d’Italia.

Mostreranno e si soffermeranno, in particolare, sulle due città ricche di storia, monumenti ed arte dove ci sarà l’arrivo della terza tappa, oggi pomeriggio, e la partenza della quarta, domani mattina, e cioè Melfi, la città Federiciana, e Venosa, la città di Orazio. Ma faranno vedere anche molte altre perle del paesaggio dell’area nord e del Vulture- Melfese che la carovana rosa attraverserà in Basilicata.

La Regione è pronta anche quest’anno, in collaborazione con Anas, Provincia, Comuni, Prefettura di Potenza, e con il supporto operativo dell’Apt, ad accogliere nel migliore dei modi e in sicurezza l’arrivo e la ripartenza del più grande evento ciclistico nazionale e a sostenere, con il calore del pubblico che sarà presente sul percorso e a Melfi e Venosa, tutti i campioni impegnati e tra questi, in particolare, i due ciclisti lucani che ci riempiono di orgoglio: il veterano Domenico Pozzovivo e il giovanissimo Alessandro Verre”.

Lo dichiara il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

Per il secondo anno consecutivo il Giro d’Italia torna in Basilicata:



La 106edizione del Giro è partita sabato 6 maggio dalla provincia di Chieti, in Abruzzo,e arriverà in Basilicata oggi, lunedì 8 maggio, dove si chiuderà la terza tappa che partirà da Vasto e arriverà a Melfi passando dai Laghi di Monticchio e proseguendo per Rionero in Vulture, Barile e Rapolla fino ad arrivare alla città federiciana.



Domani la quarta frazione della corsa in rosa partirà dalla città oraziana, Venosa, e da lì toccherà alcuni tra i borghi più caratteristici della provincia potentina: Lagopesole, Filiano, Atella, San Fele, Bella e Muro Lucano, Castelgrande e Pescopagano dove saluteranno la nostra regione e proseguiranno fino all’arrivo atteso a Lago Laceno, in Campania.



Sono due i ciclisti lucani che partecipano al Giro d’Italia: il veterano Domenico Pozzovivo, originario di Policoro, giunto alla sua sedicesima competizione, e il giovane Alessandro Verre, 21enne di Villa d’Agri, che gareggia per la prima volta.



Anche quest’anno la Basilicata avrà una importante vetrina per mostrare al mondo le bellezze naturali, paesaggistiche e storico-artistiche che la contraddistinguono.



Un’occasione unica per percorrere il territorio lucano attraverso le due ruote e scoprire scenari incantevoli che si schiudono agli occhi dei ciclisti e dei telespettatori che seguiranno il giro da ogni angolo del mondo.



Il territorio lucano offre itinerari adatti a tutte le tipologie di bikers, perché le sue strade, ben segnalate, tutte in sicurezza e al riparo dai rischi del traffico, si prestano a vari livelli di difficoltà.



Una fitta rete di itinerari, adatti agli appassionati di cicloturismo di ogni livello, consente di toccare le località di maggiore interesse della regione, utilizzando percorsi insoliti, nella maggior parte dei casi poco frequentati dalle auto.



