Condividi subito la notizia

PLOVDIV – Inizia con un secondo posto il cammino dell’Italia del fioretto femminile nella Qualifica Olimpica verso Parigi 2024. La squadra azzurra delle fiorettiste formata da Alice Volpi, Martina Favaretto, Francesca Palumbo ed Erica Cipressa è salita sul secondo gradino del podio nella tappa di Coppa del Mondo di Plovdiv, in Bulgaria. Quarta medaglia in altrettante gare stagionali del circuito iridato per il team italiano del fioretto femminile dopo i successi di Belgrado, Parigi e Il Cairo ma soprattutto punti pesanti per cominciare con il piede giusto il cammino che conduce al pass olimpico.

Le Azzurre del CT Stefano Cerioni hanno iniziato la loro gara superando con un perentorio 45-22 la Romania negli ottavi per poi imporsi in scioltezza anche nei quarti con la Polonia, regolata col punteggio di 45-25. Nella semifinale con il Canada, vinta per 45-40, è stato determinante l’apporto della lucana Francesca Palumbo, migliore delle azzurre nella prova individuale, che con una raffica di sei stoccate consecutive in poco più di un minuto contro la malcapitata Zhang ha indirizzato l’andamento del match. In finale si è imposta la Francia per 45-41 ma per la squadra azzurra delle fiorettiste è comunque un argento di valore che apre nel migliore dei modi il percorso di Qualifica Olimpica.

Hits: 0