Il mare: Il mare al mattino, in primavera, è una meravigliosa tavola blù. È come un bellissimo giardino fiorito,ed i suoi fiori, sono meravigliosi e coloratissimi pesci, che vi nuotano dentro, felici come bambini, insieme a me tornato anche io bambino. Questi sono, di quando ero bambino, i miei ricordi, di quando il mare era trasparente e limpido come acqua di sorgente, di quando, bambino vedevo arrivare fino a riva trigliette rosse e chiedevo al mio babbo di farmele accarezzare, di quando il mare non era stato inquinato da noi diventati adulti. Il mare è la vita da cui proveniamo tutti, è la nostra ancenstrale casa. Il mare ci chiede aiuto, ha bisogno di noi. Difendiamo il mare nostra antica patria. Vito Coviello

