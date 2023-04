Condividi subito la notizia

VENTI OPERATORI CULTURALI, MANAGER, DIRETTORI DI TEATRI, FESTIVAL E RESIDENZE, DOCENTI DI UNIVERSITÀ E DI ISTITUTI DI RICERCA PROVENIENTI DA ALBANIA, CIPRO, CROAZIA, GERMANIA, GEORGIA, ITALIA, MONTENEGRO, ROMANIA, SARANNO NEL SALENTO PER LE ATTIVITÀ DI “CAPITALIZZAZIONE DEI RISULTATI” DEL PROGETTO ADNICH – ADRIATIC NETWORK OF ARTISTIC PRODUCTION FOR THE DEVELOPMENT AND ENHANCEMENT OF INTANGIBILE CULTURALE HERITAGE



Da mercoledì 12 a sabato 15 aprile tra Lecce e San Cesario di Lecce venti operatori culturali, manager, direttori di teatri, festival e residenze, docenti di Università e di Istituti di Ricerca provenienti da Albania, Cipro, Croazia, Germania, Georgia, Italia, Montenegro, Romania, saranno nel Salento per le attività di “capitalizzazione dei risultati” del progetto “ADNICH – Adriatic Network of artistic production for the development and enhancement of Intangibile Culturale Heritage“, finanziato nell’ambito del programma europeo transfrontaliero Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro. In tre anni, infatti, il progetto guidato dal Royal Theatre Zetski Dom di Cetinje in Montenegro con i partner Qendra Event e Università delle Arti di Tirana in Albania e International Theatre Institute – Italia e il Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università del Salento, ha realizzato un’incessante attività di produzioni, ricerche e residenze artistiche sul tema del patrimonio culturale materiale ed immateriale dell’area dei tre paesi coinvolti.

Dopo un primo momento di confronto e commento dei risultati tenuto a Lecce a fine marzo, mercoledì 12 la Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce e sabato 15 sempre la Distilleria e la sede di Astràgali Teatro a Lecce ospiteranno gli incontri B2B (info e prenotazioni 3209168440) organizzati dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università del Salento in collaborazione con il centro italiano delll’International Theatre Institute dell’Unesco,presiedutoda Fabio Tolledi, direttore artistico di Astràgali Teatro. Il gruppo di ospiti conoscerà i metodi, le prassi, le strategie, i processi produttivi, gli output del progetto ADNICH al fine di stabilire intese di collaborazione con i partner e con gli operatori del territorio e sviluppare processi e progetti di internazionalizzazione. L’iniziativa mira, infatti, a favorire la creazione di strumenti per la filiera culturale in grado di realizzare interventi innovativi in nuovi contesti globali, affinché il contributo della cultura e delle arti alla costruzione delle comunità sia sempre più importante.

