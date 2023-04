Condividi subito la notizia

PIANO STRATEGICO 2023/2025 DELL’UNIVERSITÀ DEL SALENTO

IL 12 APRILE 2023 LA CONSULTAZIONE PUBBLICA CON I “PORTATORI DI INTERESSE”

Mercoledì 12 aprile 2023, alle ore 16.30 nella sala conferenze del Rettorato dell’Università del Salento, è in programma la consultazione pubblica sul Piano strategico 2023/2025 dell’Ateneo: si tratta di un incontro aperto agli interventi e alle riflessioni dei “portatori di interesse”, nel corso del quale verranno raccolti interventi e proposte di miglioramento delle azioni previste dall’Ateneo nei prossimi anni.

«La missione strategica del Piano è sintetizzata da “One Health”», spiega la professoressa Claudia Sunna, Delegata del Rettore al Piano strategico, «espressione con la quale l’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce un approccio alla progettazione e realizzazione di programmi, politiche, legislazioni e attività di ricerca in cui diversi settori comunicano e lavorano insieme per raggiungere migliori risultati in tema di salute pubblica».

I lavori, che potranno essere seguiti anche in streaming su https://unisalento.it/12042023, saranno introdotti dalle relazioni del Rettore Fabio Pollice e della Prorettrice vicaria Maria Antonietta Aiello. Seguiranno gli interventi programmati da parte dei “portatori di interesse” invitati alla consultazione. Il dibattito conclusivo sarà coordinato dalla professoressa Claudia Sunna.

