“La Cmd di Atella rappresenta l’esempio di un’azienda capace di tenere insieme la tutela del lavoro, l’innovazione e lo sviluppo in un momento in cui alcuni comparti industriali della regione, si pensi a quello dell’auto, sono messi a dura prova”. Lo ha detto l’assessore all’Ambiente ed Energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, a margine di una visita alla Cmd di Atella, leader globale nella progettazione e realizzazione di motori e sistemi complessi per l’industria automobilistica, nautica ed aeronautica. “Un’azienda capace di muoversi sul profilo dell’innovazione, con mercati europei ed internazionali. Bisogna guardare con interesse ed attenzione a queste esperienze fatte e capitanate da imprenditori del Mezzogiorno – ha aggiunto l’assessore regionale – che da qualche generazione si impegnano a costruire sviluppo e lavoro. Ho scoperto una bella esperienza anche nel campo dell’ecologia. Si sono costruite delle strumentazioni che valorizzano gli scarti primari , il legno e le masse vegetali in generale per produrre energia ed idrogeno. Una sicura applicazione che potrà aiutare anche l’economia regionale” ha concluso Latronico.

