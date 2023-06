Condividi subito la notizia

“ Negli ultimi tempi abbiamo imparato che le sfide si vincono insieme e l’esempio offerto ancora una volta dalla Coldiretti ne è la dimostrazione. La più grande organizzazione agricola d’Italia ha voluto offrire ai più bisognosi il cibo delle nostre campagne: un gesto semplice, carico di vita che testimonia l’impegno sociale a costruire una cultura di condivisione e di comunione fraterna a partire dal dono del cibo”. Lo fa sapere il deputato di Fratelli d’Italia, Aldo Mattia, che a Roma, in piazza San Pietro, ha partecipato al grande mercato contadino di Campagna Amica dedicato alla solidarietà con la “spesa sospesa”, la tavola della fraternità per i più bisognosi, il cestino solidale per i senza tetto, lo spazio dedicato agli agricoltori alluvionati nell’ambito del “World Meeting of Human Fraternity”, ispirato all’Enciclica Fratelli tutti di Papa Francesco. “Il cibo offerto dalla Coldiretti ha voluto rappresentare anche un atto simbolico: la condivisione dello stesso cibo ci mette in comunicazione a livello sociale. Un grazie da parte mia a questa grande organizzazione che oltre a rappresentare le esigenze delle imprese agricole ha in se’ il grande cuore della solidarietà” conclude Mattia.

