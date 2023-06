Condividi subito la notizia

Venerdì 16 giugno il Teatro Nuovo riaprirà finalmente le sue porte al pubblico.

Dopo tre anni di chiusura, e completati i lavori di ripristino dell’intero immobile, che hanno portato in questi ultimi mesi ad una riqualificazione completa di platea, galleria, camerini, palco e uscite di sicurezza, senza modificare stile e design, il teatro, con i suoi 800 posti e i diversi spazi riprogettati per l’organizzazione di eventi, è ora pronto a riproporsi come contenitore ideale e punto di riferimento nel panorama artistico e culturale dell’intero territorio regionale.

Venerdì 16, a celebrare la riapertura del Teatro Nuovo, nel corso di un incontro aperto, promosso con il patrocinio del Comune di Martina Franca (Assessorato alla Cultura e Spettacolo), al quale ci pregiamo di InvitarLa, ci saranno: il Sindaco di Martina Franca, Gianfranco Palmisano, l’Assessore alle Attività Culturali e allo Spettacolo, Carlo Dilonardo, i Sindaci di Locorotondo, Antonio Bufano, di Cisternino, Enzo Perrini, di Alberobello, Francesco De Carlo, il Dirigente del Settore Cultura della Regione Puglia, Aldo Patruno, insieme ad altri importanti rappresentanti istituzionali.

Il programma prevede, alle 16, l’apertura del teatro alla cittadinanza; alle 17 l’incontro di presentazione con gli ospiti, moderato dal giornalista Eugenio Caliandro con il contributo della conduttrice televisiva Alina Liccione. Intervengono: Rosanna Pantone, in rappresentanza della proprietà e Maurizio Di Pierro. Ospite della serata, l’attrice Antonella Genga.

A seguire, l’inaugurazione della saletta intitolata al prof. Franco Punzi, Presidente del Festival della Valle d’Itria e della Fondazione “Paolo Grassi”, scomparso nel febbraio scorso, il cui impegno in favore della cultura, in tutte le sue dimensioni, resterà indelebile nella memoria di ognuno di noi. Interverranno: Ivana Zaurino, docente di musica della Fondazione “Paolo Grassi” e la giornalista Rosa Maria Messia.



La Direzione del Teatro Nuovo

TEATRO NUOVO Martina Franca

diNUOVOinsieme

Info: 080.840.73.13

via Fanelli 25/31 – Martina Franca (Ta)

www.teatronuovomartinafranca.it

Hits: 0