I locali del parcheggio di Viale Europa destinati ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e ad suo commerciale saranno affidati in concessione tramite gara d’appalto.

Con apposita delibera (n.324 dell’8 giugno 2023) la Giunta ha dato indirizzo al Dirigente del Settore Patrimonio e Lavori Pubblici ingegnere Daniele Sgaramella di predisporre ogni adempimento al fine di avviare la procedura per l’affidamento in concessione – con un canone secondo valore di mercato – dei due immobili situati presso il parcheggio di Viale Europa, destinati uno ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (con annesso spazio esterno) e uno ad suo commerciale.

L’aggiudicazione avverrà col metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa per il Comune.

La durata della concessione stabilita è di 6 anni, con possibilità di rinnovo, previo specifico atto del Dirigente del Settore Patrimonio, per ulteriori 6 anni. Il periodo di apertura dell’attività è previsto per tutto l’anno. Le spese per le utenze, è previsto nell’atto di indirizzo siano a totale carico dell’operatore economico così come le spese per le pulizie dei locali, manutenzione dell’area verde di pertinenza e lo smaltimento dei rifiuti inclusa la relativa tassa comunale.

Il bando di gara sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune e sui canali previsti dalle norme in materia di appalti pubblici e trasparenza dell’attività amministrativa.

“L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale – ha spiegato l’Assessore al Patrimonio e ai Lavori Pubblici Vicesindaco Nunzia Convertini – è quello di procedere celermente al recupero e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune e allo stesso tempo di restituire alla Città ambiti attrezzati ad uso pubblico. Per questo in Giunta con un atto di indirizzo abbiamo dato l’input alla procedura per l’affidamento in concessione degli immobili del parcheggio di viale Europa ad un operatore economico che dovranno svolgere gli uffici in quanto di loro competenza”.

