Condividi subito la notizia

“Silvio Berlusconi è stato un protagonista assoluto della vita pubblica del nostro paese. Imprenditore di successo, politico coraggioso dotato di leadership e visionarietà, Berlusconi ha determinato l’inizio di una nuova era italiana. È stato amato e odiato in egual misura, ma sono sicuro che i suoi ideali di libertà ed il suo amore per l’Italia resteranno vivi non solo nei suoi sostenitori. Che la terra gli sia lieve”.

Così dichiara il segretario regionale di Azione Basilicata, Donato Pessolano.

Hits: 2