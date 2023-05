Condividi subito la notizia

Consegnati a Matera nello storico Cineteatro Comunale Gerardo Guerrieri al regista Rocco Papaleo in occasione della proiezione del suo ultimo film “Scordato” il plaid personalizzato realizzato da Donato Cirella amministratore Denì service e Presidente Federmoda CNA Matera ideatore del marchio Texture Italy #faccioplaid e la tessera del socio Ente Pro Loco Italiane da Rocco Franciosa Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata.

“Rocco Papaleo è un grande Ambasciatore della nostra meravigliosa Basilicata – ha sottolineato Rocco Franciosa Presidente Ente Pro Loco Basilicata Aps – rappresenta l’orgoglio lucano di tutta la comunità e per noi volontari Pro Loco impegnati nella promozione del patrimonio culturale dei borghi che lui riesce attraverso le sue opere cinematografiche a proiettare nel palcoscenico nazionale ed internazionale dando lustro alla nostra terra”.

Donato Cirella Presidente Federmoda Cna Matera ha dichiarato “sono onorato ed emozionato di aver consegnato un plaid personalizzato sulla locandina del film Scordato al regista lucano Rocco Papaleo un omaggio per ringraziarlo dell’ottimo lavoro cinematografico che da anni sta dando lustro alla nostra regione”. Il regista è attore Rocco Papaleo, accompagnato dagli attori Angela Curri di Locorotondo, Giuseppe Ragone di Salandra e Simone Corbisiero di Potenza, con grande emozione ha ringraziato per il gradito pensiero ed estasiato si è sdraiato sul palco del Cinema Guerrieri e si è fatto avvolgere dal plaid improvvisando una scena da “one man show” deliziando ancora una volta il numeroso pubblico accorso per vedere un altro dei suoi capolavori.

