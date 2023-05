Condividi subito la notizia

Per gestanti e neomamme nella Giornata internazionale dell’ostetrica, il prossimo 5 maggio

In occasione della Giornata internazionale dell’ostetrica, che si celebra il prossimo 5 maggio, l’Azienda Sanitaria Locale di Matera organizza un Open day del reparto Ostetricia dedicato alle gestanti e alle neomamme presso l’ospedale Madonna delle Grazie.

La Giornata internazionale dell’Ostetrica ha quest’anno come tema “Finalmente insieme: le cure ostetriche dalle evidenze alla realtà”, per celebrare la piena ripresa degli incontri con le donne dopo circa due anni di blocchi e restrizioni. Nel pomeriggio del 5 maggio, a partire dalle ore 15,30, negli ambulatori di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Matera le ostetriche terranno degli incontri formativi inerenti le posizioni libere nel travaglio attivo, la fase dell’allattamento e i benefici del massaggio neonatale. I corsi, della durata di circa un’ora, sono gratuiti ed a numero limitato. Per prenotarsi è possibile telefonare martedì 2 maggio e giovedì 4 maggio al numero 0835/253832 dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

“Ancora una volta l’ASM – afferma il Direttore Generale, Sabrina Pulvirenti- apre le porte ai cittadini, ed alle donne in particolare, con un appuntamento che pone al centro dell’attenzione il valore sociale e sanitario dell’ostetrica nonché il suo ruolo chiave nella tutela e nella promozione della salute femminile in tutto il suo ciclo vitale. Il graduale ritorno alla normalità dopo la pandemia ha fatto emergere la peculiarità dell’assistenza ostetrica e neonatale territoriale che si realizza attraverso la presa in carico delle donne da parte delle ostetriche e i servizi di prevenzione nel periodo perinatale ed in ogni fase della vita della donna”.

