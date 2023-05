Condividi subito la notizia

Pronte alcune modifiche tecniche alla LOTUS per le prossime gare, quando sarà pilotata proprio

dal manager lucano

All’attesa fiduciosa, sono seguiti i risultati per la Lotus Eclat Racing di Nicola Cippone, guidata dalle mani esperte di Gianluca Bardelli e Pietro Silva sul circuito di Vallelunga (Roma), nel corso della seconda prova del Campionato Lotus PBR Italia tenutasi dal 28 al 30 aprile.

La Lotus del manager lucano ha dimostrato un potenziale estremamente interessante, girando sul piede di 2’08”, che la renderebbe quindi competitiva rispetto alle colleghe e avversarie dirette Alfa Romeo GTV 2000: tutto questo utilizzando il motore da 190 cavalli e senza il differenziale autobloccante. Quando la Lotus avrà sia il motore da 240 cavalli sia il differenziale autobloccante che Cippone ha già in casa, i risultati cambieranno in maniera drastica e il muro dei 2’ potrebbe essere un traguardo sicuramente raggiungibile.

Nella giornata di ieri Gianluca Bardelli e Pietro Silva si sono alternati alla guida della coupé britannica testando le varie soluzioni e cercando il limite della vettura che si è dimostrata estremamente sincera e diretta come ogni vettura che ha nel suo DNA il marchio Lotus.

Alla fine del test sia Bardelli che Silva si sono dichiarati estremamente fiduciosi per il futuro della vettura che ha ormai come unico grande ostacolo le restrizioni regolamentari che le impediscono di ottenere dalla FIA il Passaporto Tecnico in quanto la vettura non fu al tempo omologata dalla casa madre. Ma Nicola Cippone da buon imprenditore tenace e concreto si sta attivando per poter ottenere i documenti necessari affinché possiamo presto a vedere la Lotus Eclat competere con gli altri avversari nel campionato storico italiano.

A tal proposito, dopo il “test race” di Silva e Bardelli a Vallelunga, sarà lo stesso Nicola Cippone a condurre da pilota la sua Lotus Eclat Racing sulle piste italiane ed europee. Probabilmente la vedremo presto negli impegnativi circuiti austriaci e nei rodati circuiti britannici, dove quest’auto ha gareggiato e vinto su circuiti storici come quelli di Silverstone, Brands Hatch, Oulton Park, Cadwell Park, Donington.

