“Pisticci è tra i Comuni che, dal 21 al 24 settembre, ospiteranno il Trofeo Estivo Coni 2023. La nostra Comunità, seconda classificata nell’ultima edizione del ‘Premio Città Italiana dei Giovani’, è lieta di accogliere i tanti atleti tra gli 8 e i 14 anni che prenderanno parte alle competizioni”.

Lo comunica il sindaco della città di Pisticci, Domenico Albano, evidenziando “le ricadute sociali, turistiche ed economiche che eventi di questa portata sono in grado di produrre sul territorio”.

“L’Amministrazione comunale – fa sapere Albano – ha messo a disposizione del Coni lo stadio ‘Gaetano Michetti’ per gli incontri di calcio e rugby, l’adiacente pista di atletica, il ‘PalaOlimpia’ e il palazzetto di via Nazionale a Marconia per le gare legate agli sport indoor, mentre il Circolo di via Madonna delle Grazie ospiterà gli incontri di tennis”.

Per il primo cittadino “questa occasione di rilievo internazionale conferma la grande attrattività del territorio di Pisticci, a distanza di poco tempo dall’appuntamento con la Xcat World Championship, e le potenzialità espresse dall’intero territorio del Metapontino per il rilancio della Basilicata”.

