Venerdì 9 e sabato 10 giugno (ore 21 – ingresso libero – info 3331803375 – www.seifestival.it) l’atrio del Castello Volante di Corigliano d’Otranto ospita la seconda edizione del contest SEI D’Autore. Dopo una prima selezione che ha visto la partecipazione di ventiquattro proposte, otto progetti pugliesi under 30 (Melga, Sirada, Stain, Vitiana, I.F.I.F., Matilde, Meschino e Tario) si sfideranno per conquistare il palco della diciassettesima edizione del SEI festival di Coolclub.

La prima serata si concluderà (alle 23 circa) con la presentazione ufficiale de “La Valle dell’Asso”, nuovo album solista del salentino Carmine Tundo, leader de La Municipàl e di altri progetti (Mundial, Nu Shu). Uscito per la label pugliese Discographia Clandestina con distribuzione ADA Music Italy, il disco propone dieci piccoli gioielli in bilico tra indie, folk e cantautorato, accompagnati da testi che sono delle vere e proprie fotografie in musica. Già dalle 21 si alterneranno invece i primi quattro finalisti:la cantautrice power pop Melga, il progetto Sirada, tra sonorità elettroniche, ritmi dance e melodie emotive unite a linee vocali spesso intime, la cantautrice indie-pop Vitiana e la band alternative rock Stain. Sabato 10 giugno, infine, prima di conoscere il nome del vincitore, la seconda serata vedrà confrontarsi I.F.I.F. (Il futuro in Fausto), progetto solista di Mauro Mangione,la cantautrice dalla vena indie-pop/alternative/folk Matilde, Tario con sua la vena malinconica e le sonorità calde e il cantautore, chitarrista e polistrumentista Meschino, in uscita con “Dormo Male” (disco d’esordio prodotto da Roy Paci per l’etichetta Etnagigante).

Il SEI Festival, ideato, prodotto e promosso da Coolclub, con la direzione artistica di Cesare Liaci, è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, il patrocinio dei Comuni di Lecce, Corigliano d’Otranto, Castro, Castrignano de’ Greci e Melpignano e del Distretto Produttivo Puglia Creativa con il supporto di Vini Garofano e in collaborazione con Dice.fm e altre realtà pubbliche e private. Per tutta l’estate sul palco si esibiranno Thurston Moore Group, Goran Bregovic & Wedding and Funeral Band, New York Ska-Jazz Ensemble, Daddy G, Zion Train, Shame, Orkestar Svetlost, Nada, Niccolò Fabi, Dente, Calibro 35, Clap!Clap!, Godblesscomputers, Ada Oda, Federico Dragogna, Fuera e tanti altri ospiti per un viaggio musicale emozionante e variegato. Prevendite attive su Dice e TicketOne.

3331803375 – www.seifestival.it

