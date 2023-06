Condividi subito la notizia

È in programma per venerdì 16 giugno, presso la sala convegni “Fantasy” in Via Appia (Parco Oraziano) a Venosa, l’incontro organizzato dal gruppo consiliare di Basilicata Oltre e intitolato “Regionalismo differenziato: scenari futuri per il Mezzogiorno e la Basilicata”.

L’incontro vedrà la partecipazione del professore Luigi Ferraro e del professore Luca Di Majo dell’Università della Campania “L. Vanvitelli” e si focalizzerà sul tema dell’autonomia differenziata.

I lavori saranno introdotti dal consigliere regionale e capogruppo di Basilicata Oltre, Massimo Zullino. Interverranno il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano; il Presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese; S.E. Monsignor Circo Fanelli, Vescovo della Diocesi Melfi-Rapolla-Venosa. Le conclusioni saranno affidate al consigliere regionale di Basilicata Oltre, Giovanni Vizziello. Modera i lavori il direttore dell’“Avanti!”, Livio Valvano.

